Lavori e camion troppo pesanti, la Cervese è ko

Sono uno dei tanti forlivesi che utilizza regolarmente la Cervese per recarsi al mare sia d’estate che d’inverno. La tempistica con cui sono iniziati i lavori al ponte sul Bevano dopo l’abitato di Caserma mi avevano lasciato molto perplesso; purtroppo l’inaspettata alluvione ha trasformato la perplessità in una constatazione di programmazione palesemente errata, visto che già durante il periodo di Pasqua si sono formate lunghe code al semaforo che era stato messo provvisoriamente. Ed ora con la strada completamente chiusa e la Cervese che attraversa le saline anch’essa chiusa raggiungere Cervia o anche Cesenatico diventa un supplizio. L’opera andava realizzata in autunno. Voglio inoltre ricordare come la stessa Cervese nel tratto compreso tra Bagnolo e Carpinello presenti degli avvallamenti molto molto profondi, molto pericolosi per chi deve transitare con una bici o con uno scooter. Questi avvallamenti sono stati causati dal traffico intenso e da un fondo stradale non adeguato al passaggio di autotreni che presentano a volte un carico massimo di due volte superiore (circa 1.000 quintali contro i 440 di un Tir normale).

Risulta abbastanza chiaro come dovrebbe essere interdetto il traffico di una strada come la Cervese a dei carichi straordinari di quella portata in quanto la strada non ha le caratteristiche tali per sopportare ingombri e pesi di quei mezzi molto pesanti. Ricordo inoltre che tali mezzi evitano la zona industriale di Forlì, probabilmente in maniera volontaria, dove sicuramente si potrebbero muovere in maniera più adeguata rispetto a quelli che sono gli spazi molto stretti della Cervese, dove anche una singola bicicletta o un pedone risulta ad altissimo rischio a fianco di questi bestioni. Capisco che in questo momento l’alluvione abbia spostato le urgenze in altre zone della città ma mi auguro che il tratto danneggiato tra Bagnolo e Carpinello sia sistemato al più presto e i grossi mezzi dirottati altrove.

