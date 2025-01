"Lavori e Formì: un duro colpo"

In corso della Repubblica sono numerosissime le vetrine buie. Tra quelli che resistono c’è il locale

Ca’ Leoni, con il suo dehor: "Abbiamo attraversato un periodo durissimo – racconta Leslie Leoni –. Il primo calo è stato nel periodo dei lavori in strada: non passava più nessuno; poi è arrivato il caldo estivo e molti forlivesi hanno smesso di uscire durante il giorno. L’ultima batosta ce l’ha data Formì che ha catalizzato molti acquisti. Dispiace vedere tante vetrine sfitte abbandonate e sporche. Non so se il Comune possa farlo, ma sarebbe bello applicare stampe ai vetri, magari con qualche veduta della città: l’estetica del corso ne guadagnerebbe".