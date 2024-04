Lavori edili pagati in contanti: 12 persone nei guai

Un imprenditore denunciato e 11 persone segnalate dalla Guardia di Finanza di Forlì per pagamenti in contanti, oltre i limiti di legge, di una serie di lavori edili. I militari hanno constatato che nel biennio 2020-21 un’impresa edile del Forlivese, pur avendo fatturato lavori di muratura per oltre 850mila euro, non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, evadendo imposte per oltre 230mila euro. Le Fiamme Gialle hanno poi constatato che il titolare, un 32enne dell’Europa dell’est, si era anche sottratto agli obblighi di tenuta della contabilità e, per questo, è stato denunciato per omessa dichiarazione e occultamento di documenti contabili.

Verificando i dati delle fatture coi rispettivi clienti, i finanzieri hanno inoltre appurato che una decina di essi, per lo più operanti nello stesso settore, avevano saldato i lavori di manodopera pagandoli più volte in contanti, per una cifra complessiva vicina ai 100mila euro, contravvenendo al divieto di trasferimento del denaro contante oltre la soglia, all’epoca vigente, dei 3mila euro (ora è 5mila). Gli 11 clienti così sono stati segnalati per l’eventuale sanzione amministrativa.