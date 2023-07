Lavori Hera alla rete di teleriscaldamento: ulteriori modifiche alal circolazione

Sono iniziati i lavori Hera per la rete di teleriscaldamento in corso della Repubblica. Il cantiere comporterà variazioni della viabilità che prevedono: il divieto di transito tra via Pellegrino Laziosi e via Cignani; inversione del senso di marca a partire dall’incrocio tra via Laziosi e via Fortis con obbligo di svolta in quest’ultima; doppio senso tra via Regnoli e via Nullo con conseguente divieto di sosta e fermata su entrambi i lati; doppio senso di marcia nel tratto tra via Regnoli e via Arnaldo da Brescia con divieto di sosta e fermata su entrambi i lati; in via da Brescia inversione del senso di marcia; inversione anche nel tratto fra corso della Repubblica e via da Brescia. Per raggiungere il tribunale si accede da corso Mazzini, poi svoltare in via Fratti, attraversare via Regnoli e giungere in piazza XX Settembre. Per corso della Repubblica occorre imboccare via da Brescia e una volta in via Cignani si potrà girare a destra sulla via.