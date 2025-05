Lavori in arrivo per lo stadio. Altri seggiolini, più illuminazione e telecamere per essere da C

Dopo otto stagioni nell’oblio dei dilettanti, il Forlì è riuscito nell’impresa di tornare tra i professionisti. Una cavalcata che ha battuto ogni record e ha condotto i biancorossi, guidati dal mister Alessandro Miramari, alla vittoria del girone D di serie D e quindi alla promozione in serie C. E l’avanzamento di categoria porta con sé importanti novità non solo per squadra e tifosi, ma anche per la città. A partire da una maggiore visibilità fino a un indotto economico maggiore per la società, che adesso si troverà a competere con squadre di più elevato blasone e con tifoserie più numerose.

A questi onori si aggiungono però degli oneri, innanzitutto gli interventi che dovranno essere per forza di cose attuati allo stadio ‘Tullo Morgagni’, casa dei galletti. Dotato di 3.385 posti, lo storico impianto di viale Roma è stato sottoposto a un ultimo restyling nel 2015, soprattutto nel settore della tribuna centrale coperta. Già da un mese, con la promozione della squadra quasi certa, si è iniziato a discutere in sinergia tra Comune e società dei lavori di ammodernamento strutturale ed estetico.

Nella giornata di ieri, poi, il ‘Morgagni’ è stato oggetto di un sopralluogo a cui erano presenti l’assessore allo sport Kevin Bravi, i tecnici comunali, i rappresentanti della società biancorossa e le autorità della questura di Forlì-Cesena. Tema centrale del confronto è stata la programmazione degli interventi mirati che da qui al prossimo settembre dovranno rendere l’impianto idoneo per il campionato di serie C.

I due punti di maggior importanza, imposti dalla Lega Calcio, riguardano la numerazione dei seggiolini dell’intera tribuna e l’impianto di illuminazione dello stadio. In entrambi i casi si dovrà intervenire con lavori di adeguamento, che invece potranno essere evitati sulla questione dei tornelli di accesso alla struttura, in quanto la capienza dello stadio è inferiore ai 5mila posti.

Altra questione riguarda la sicurezza, da qui la presenza della questura. Il ‘Morgagni’ è attualmente sprovvisto di un impianto di videosorveglianza: il nuovo progetto prevede quindi l’installazione di telecamere dentro e fuori lo stadio, in previsione soprattutto di una maggiore affluenza di pubblico anche ospite. Un ultimo tema riguarda la ristrutturazione delle fognature e dell’impianto di drenaggio del manto erboso. Per ciò che concerne invece le migliorie puramente estetiche, dal sopralluogo è emersa la volontà di ampliare gli spazi dedicati ai giornalisti e alle tv – come la sala stampa e i box in tribuna –, visto il maggiore risalto mediatico del torneo di serie C.

Infine, unica nota negativa, non ci sarà spazio per un aumento della capienza per gli spettatori, giustificata dalle limitazioni strutturali dell’impianto che manca di vere e proprie curve laterali e presenta una forma atipica non idonea a interventi del genere.