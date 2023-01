Lavori in autostrada, chiuso per una notte il tratto Forlì-Faenza

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22 di martedì 31 gennaio alle 6 di mercoledì 1 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la SS67, SS727, SS9 Via Emilia, Via Fratelli Rosselli, Via Granarolo, per rientrare sulla A14 alla stazione di Faenza.

Costanti aggiornamenti sulla situazione viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite ’My Way’ in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre). Info: call center Autostrade 803.111, attivo 24 ore su 24.