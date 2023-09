Lavori in corso Istituti da ristrutturare: tanti i cantieri aperti, opere per venti milioni

di Paola Mauti

È una macchina grande e complessa ed è già in moto da settimane: dopo le materne comunali, che hanno riaperto i battenti il 6 settembre, torneranno in attività a partire da 15 tutte le altre scuole. E prima che ciò accada, l’ingranaggio deve essere messo a punto. Con l’alluvione che non ha risparmiato alcuni istituti scolastici. "Le scuole sono le prime strutture che abbiamo liberato dal fango – dice Paola Casara, assessora con delega alle politiche educative – anche se c’è ancora qualcosa da fare. Abbiamo un problema nella palestra di Villafranca, che cercheremo di risolvere, anche con il sindaco". In programma ci sono anche molti lavori di ristrutturazione, per lo più finalizzati all’efficientamento energetico e dunque, finanziati con fondi del Pnrr. In tutto, tra grandi e piccoli, una ventina di cantieri aperti, per circa 20 milioni di euro di spesa.

Assessora Casara, sta per suonare la campanella. È tutto pronto?

"Nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con l’Ufficio scolastico provinciale per mettere a punto gli aspetti organizzativi, le mense, i trasporti. Erano presenti le nove dirigenti scolastiche che hanno evidenziato alcune criticità. Ma ciò che conta è il lavoro di squadra".

Sono aperti o partiranno anche molti cantieri.

"Diversi lavori, come il miglioramento sismico in alcune scuole materne e asili nido sono completati o vicini alla chiusura".

Altri lavori stanno per essere avviati?

"Abbiamo un programma serrato per l’efficientamento energetico di molte scuole. Sta per partire il primo lotto dei lavori per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico nella scuola primaria ‘Squadrani’, per 3 milioni e 500mila euro. Sarà necessario spostare momentaneamente alcune classi: le prime cinque andranno al Seminario. Ovviamente, abbiamo concordato gli spostamenti con insegnanti e genitori e organizzato le navette. Partirà a breve il secondo stralcio dei lavori anche nella scuola primaria ‘Tempesta’ e parliamo di 1 milione e 500mila euro. All’ex Collegio Aeronautico ci sono gli interventi di consolidamento degli intonaci esterni. Poi c’è il primo stralcio dei lavori di miglioramento sismico, antincendio ed eliminazione delle barriere architettoniche presso edificio che ospitava il Cpia (Centro per l’istruzione degli Adulti), in corso della Repubblica, che momentaneamente abbiamo trasferito in via Dandolo e che, finite le opere tornerà, nella vecchia sede".

E c’è il progetto che riguarda l’edificio della ‘Piero Maroncelli’.

"Si tratta di una ex scuola media che risale agli anni ’60 ed è chiusa da almeno sei, per motivi di sicurezza: sarà demolita e ricostruita per diventare una struttura polivalente molto importante per il centro storico. Si tratta del cantiere più importante, con una spesa prevista di oltre 13 milioni di euro".