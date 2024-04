Lavori in duomo e non solo. Il Governo promette soldi

In un primo momento, nel 2021, erano state sette le chiese forlivesi proposte per ricevere i fondi del Pnrr destinati alla loro riqualificazione e messa in sicurezza. L’amara sorpresa era arrivata poco dopo: nessuna delle pievi e delle cattedrali in lista ha ottenuto i benefit. La sorte è stata condivisa con tutte le altre chiese della Romagna, mentre in Emilia gli ok erano stati numerosi. La delusione portò i vescovi a unirsi in quella che si può a tutti gli effetti definire ‘protesta’. Alle varie diocesi fu concessa una soluzione di compromesso: selezionare alcune chiese più bisognose rispetto alle altre, le quali avrebbero ricevuto la somma richiesta. Una situazione che, pur a distanza di quasi tre anni, pare essersi sbloccata.

Nel comprensorio i progetti prescelti riguardavano tre chiese. La prima in lista è il duomo (Cattedrale di Santa Croce; nella foto, l’interno), bisognoso di interventi anche strutturali e particolarmente caro ai forlivesi perché custodisce la sacra effigie della Madonna del Fuoco patrona della città; poi troviamo il santuario di Fornò con la sua inconsueta architettura circolare che lo ha reso anche oggetto di studi e, infine, la badia di Sant’Andrea di Dovadola, meta di pellegrinaggi religiosi, dato che è qui che si trovano conservate le spoglie della beata Benedetta Bianchi Porro. Da allora i governi si sono succeduti, ma nulla si era più mosso e nessuna erogazione era mai partita.

Ora sembra che quei fondi stiano finalmente per arrivare. Lo ha assicurato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano rispondendo alla Camera alla deputata Rosaria Tassinari. L’esponente di Forza Italia definisce quella che avvenne nel 2021 una "disparità di trattamento verso le diocesi della Romagna" e ringrazia "il Governo e il ministro Sangiuliano per aver aumentato da 240 a 400 milioni di euro le risorse destinate all’adeguamento sismico dei luoghi di culto e per aver dato rassicurazioni che parte delle risorse saranno destinate ai progetti presentati dalla Romagna". Il ministro Sangiuliano aveva spiegato: "Sono state avviate le valutazioni da parte delle soprintendenze territoriali e della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio per il finanziamento di ulteriori interventi". Compresi dunque quelli richiesti in Romagna? "Sicuramente rientreranno", ha detto Sangiuliano.