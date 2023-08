Lavori in tempi record Concluso il cantiere Hera "Avanti con il restyling"

Si sono conclusi in tempi record i lavori di Hera in corso della Repubblica. La via di accesso più importante del centro storico si libera dell’ingombrante cantiere che serviva a estendere la rete di teleriscaldamento tra via Laziosi e via Cignani. Il cantiere, che consisteva nella posa di un tubo della lunghezza di 65 metri e di cavidotti per reti tecnologiche, fa parte dell’opera più estesa e complessa di riqualificazione del corso. Dove dagli inizi di luglio si formavano lunghe code di auto, da lunedì il traffico scorre agile fino a via Cignani, niente più dissuasori bianchi e rossi all’altezza di via Fortis. Resta, invece, ancora chiusa la porzione tra via Arnaldo da Brescia e corso della Repubblica.

Il grande progetto comunale di rinnovo prevede la posa di lastre di granito, arredi urbani, segnaletica verticale, nuova illuminazione pubblica e cordoli per la pista ciclabile; per un investimento complessivo pari a 2.750.000 euro coperti per una buona parte da fondi del Pnrr. Si dice soddisfatto l’assessore Marco Catalano: "La tempistica del cantiere è stata perfettamente rispettata, si trattava del cantiere più invasivo ma che abbiamo voluto avviare a tutti i costi durante il periodo estivo per minimizzare gli impatti sulla circolazione e la sosta. Allo stesso tempo procedono a pieno ritmo i micro cantieri del Comune. Proprio in questi giorni, infatti, stiamo procedendo nel tratto tra via Bruni e via Baratti".

Numerose sono state le segnalazioni di disagio da parte degli esercenti di corso della Repubblica a causa, anche, della mancata cartellonistica verticale per segnalare il cambio di viabilità; successivamente implementata con indicazioni verso strade alternative per raggiungere i punti strategici della città, come il Tribunale.

Prima dell’avvio dei cantieri l’ammistrazione aveva avviato un dialogo con gli iscritti alle associazioni di categoria al fine di attutire le ricadute negative dei lavori sugli esercenti. Anche per la riapertura al traffico si è scelta la stessa modalità con un incontro tenutosi giovedì scorso in Municipio insieme all’assessora Paola Casara: "Con Confcommercio, Cna, Confesercenti e Confartigianato abbiamo condiviso lo stato delle opere, per i negozianti era importante che il cantiere non subisse ritardi e che procedesse senza intoppi. I nostri tecnici e quelli di Hera hanno collaborato senza sosta per rispettare la tabella di marcia concordata". Il progetto di riqualificazione, quindi, procede spedito verso una versione più attraente e funzionale di una delle arterie principali del centro storico.

Valentina Paiano