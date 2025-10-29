Lavori in via Bertini. Il cantiere si sposta: ecco i nuovi divieti

Sono arrivati al giro di boa i lavori di potenziamento e messa in sicurezza delle acque meteoriche di via Bertini a cura di Unica Reti per conto del Comune: un cantiere che ha comportato la chiusura totale della strada. L’intervento, che sta procedendo secondo il cronoprogramma, nello specifico riguarda il tratto compreso tra la rotonda di via Balzella/via Solombrini e via Pacchioni e prevede la sostituzione dell’attuale condotta fognaria (di 60 centimetri di diametro) con una maxi tubazione in vetroresina di 150 centimetri di diametro.

A partire da lunedì, il progetto entrerà nel vivo della sua ultima fase e i lavori si concentreranno sulla rotatoria stradale via Balzella – via Bertini – via Solombrini, che verrà parzialmente impegnata e in parte interdetta alla circolazione. Gli interventi previsti comprendono la demolizione dei manufatti oggi presenti nello snodo; la prosecuzione della posa della maxi tubazione fino a raggiungere la parte centrale dell’intersezione e la realizzazione di una ‘cameretta’ in cemento armato di collegamento con la rete fognaria dell’asse Solombrini–Balzella esistente. Infatti il nuovo maxi tubo, oltre a raccogliere l’acqua meteorica captata dalle caditoie dislocate su via Bertini, durante eventi di pioggia intensa servirà anche per scolmare l’acqua meteorica che impegnerà la fognatura esistente lungo l’asse via Solombrini-via Balzella, alleggerendone il carico. Infine, verranno effettuati da parte di Hera anche spostamenti/adeguamenti delle linee acquedotto e gas al di sotto della parte centrale della rotonda, con conseguenti modifiche alle isole spartitraffico per mantenere la rotatoria parzialmente fruibile per la circolazione.

Durante quest’ultima fase dei lavori, che si protrarrà fino alla conclusione del cantiere, la rotatoria funzionerà con una viabilità parzialmente modificata lungo l’intero perimetro: chi proviene dal centro città lungo via Bertini (direzione mare) potrà svoltare a destra e proseguire regolarmente su via Balzella, mentre non sarà consentita la svolta a sinistra in via Solombrini. Al tempo stesso, per chi arriva da via Ravegnana, via Solombrini sarà chiusa al traffico all’altezza di via Marchetti e via Comandini, con percorsi alternativi su via Marchetti e via Comandini. Infine, chi proviene da via Balzella potrà immettersi su via Bertini in direzione centro città, oppure potrà proseguire su via Solombrini in direzione via Ravegnana. Il transito pedonale e quello ciclabile restano sempre garantiti. Gli accessi ai passi carrabili e le esigenze di carico/scarico saranno gestiti in coordinamento con l’impresa.

Contestualmente, subirà modifiche anche il trasporto pubblico locale, i lavori, infatti, impattano anche sui percorsi delle Linee 11 e 12 di Start Romagna: non potendo transitare per l’intera via Solombrini, saranno deviate lungo via Macero Sauli – via Marchetti (e viceversa in direzione opposta), saltando la fermata ‘Gramsci’ di via Bertini. Rimangono immutate invece le modifiche alla linea 5: nessuna variazione rispetto all’assetto attuale, che vede confermata la deviazione su via Balzella – via Bernale – via Correcchio.

I cittadini possono consultare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento dei lavori sulla pagina dedicata www.acquemeteoriche.it/viabertini-forli o iscriversi al canale Whatsapp dedicato (Via Bertini – Una strada futura) inquadrando il QR Code presente sul sito ed anche nel materiale informativo distribuito nel quartiere.