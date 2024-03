Lavori in via Martoni da domani, modifiche a circolazione e sosta

Nell’ambito del piano di manutenzione predisposto dal servizio infrastrutture, mobilità e verde del Comune di Forlì è prevista la pavimentazione stradale di via Martoni nel tratto compreso tra via Ravegnana e via Campo dei Fiori (esclusi i parcheggi). I lavori avranno inizio domani e si protrarranno per circa 10 giorni lavorativi. Saranno attivati provvedimenti temporanei di modifica e limitazione di circolazione e sosta, chiusura di una carreggiata con istituzione di senso unico e suggerimenti di deviazione su percorsi alternativi in strade limitrofe quali via don Servadei e via Zampeschi.