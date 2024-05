Lavori in via Matteucci, ecco cosa cambia

L’Amministrazione comunale informa che per permettere la realizzazione di lavori che prendono il via in via Carlo Matteucci, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cantoni e il civico 29 della stessa via Matteucci (ingresso Piazzale dei pompieri escluso), è stata emessa un’ordinanza che dispone l’attivazione di provvedimenti straordinari sulla circolazione. L’intervento avrà durata complessiva di circa un mese e sarà suddiviso in tre fasi della durata di circa dieci giorni ciascuna nel periodo compreso tra oggi e il 22 giugno, salvo conclusione anticipata dei lavori. Per la prima fase, l’ordinanza prevede l’istituzione temporanea in via Carlo Matteucci del restringimento della carreggiata stradale nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cantoni e il civico 26 della stessa via. Nello stesso tratto è stato istituito anche un divieto permanente di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. Per tutto il periodo dei lavori sarà, comunque, sempre consentito l’accesso ai pedoni e alle biciclette se condotte a mano.