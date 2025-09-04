Lavori in zona stazione. Meno disagi e fino a dicembre

Nuovi dettagli sul cantiere di Hera in zona stazione: l’azienda perfeziona il programma dei lavori nelle vie Vespucci e Colombo, tra modifiche alla viabilità e fasi operative meglio definite. Il progetto prevede la posa di due tubazioni lunghe circa un chilometro e dei cavidotti di servizio.

Al momento, il cantiere di via Vespucci interessa (da ieri) solo il tratto dall’uscita dell’area parrocchiale (civico n. 11), nei pressi del teatro Testori, fino all’immissione sulla corsia stradale lato chiesa. Il tratto fra Foro Boario e via Colombo rimane percorribile in entrambe le direzioni, con senso unico alternato regolato da semaforo: i lavori in questo segmento dovrebbero terminare entro il 10 settembre, salvo imprevisti.

Per poter aprire l’intervento di via Colombo, oggi e domani saranno eseguite alcune potature sugli alberi lato stazione ferroviaria. Questa operazione è necessaria per consentire l’allestimento del cantiere e garantire il transito in sicurezza dei mezzi. L’intervento vero e proprio inizierà martedì 9 con la posa delle condotte del teleriscaldamento; la riapertura della corsia è prevista il 15 ottobre. Durante tutta la durata dei lavori sarà garantito l’accesso al centro Prelievi e al Cup.

Successivamente, le opere torneranno su via Vespucci, nel tratto compreso tra la rotonda di via Colombo e l’incrocio con via Pandolfa, con termine dei lavori previsto entro il 15 dicembre. Per ridurre i disagi alla circolazione, le vie Vespucci e Colombo saranno interessate dalla chiusura di una corsia, garantendo sempre il passaggio dalla stazione verso via Vespucci e dal centro città al Foro Boario. Secondo il cronoprogramma generale, l’intero progetto durerà fino a marzo 2026, comprendendo anche le operazioni di attraversamento della linea ferroviaria e della tangenziale.

Le ultime attività, previste da gennaio a marzo, non interferiranno con la viabilità ordinaria, fatta eccezione per l’ingresso e l’uscita dei mezzi dalle aree di cantiere esterne al tratto stradale. La nuova pianificazione prevede una viabilità più fluida rispetto alla prima versione, con percorsi alternativi e chiusure parziali calibrate.

L’opera è considerata un passaggio chiave per il progetto di estensione del teleriscaldamento a Forlì: le nuove condotte, grazie a tecnologie più efficienti, dovrebbero contribuire a ridurre le emissioni termiche e migliorare la qualità dell’aria in città.