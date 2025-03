Lavori partiti in via Monte Sterlino: saranno realizzati i contenimenti

Hanno preso il via i lavori che riguardano via Monte Sterlino a Collinello, frazione di Bertinoro. La strada era stata interessata da alcuni smottamenti durante l’alluvione del maggio 2023 e, da allora, non era stata più riaperta al traffico a causa delle condizioni di poca sicurezza in cui versava.

Via Monte Sterlino permette di raggiungere in maniera diretta il centro sportivo della frazione bertinorese, ma quella non è l’unica strada che giunge a quella meta, per questo motivo non era stata classificata tra opere di somma urgenza che hanno visto lo svolgersi dei lavori di ripristino già nella prima parte post catastrofe.

Nel febbraio 2024 l’amministrazione comunale ha affidato la progettazione economico finanziaria ed esecutiva ad uno studio e nel novembre dello stesso anno è stato licenziato il cronoprogramma dei lavori. Si tratta della messa in sicurezza della strada con la realizzazione di alcune palizzate di contenimento laterali. I lavori, che avranno un costo di 120mila euro, sono stati affidati in maniera diretta alla ditta Fratelli Bartolini di Fratta Terme. La procedura, l’affidamento diretto senza dover passare da una gara d’appalto, è consentita dallo stato di calamità naturale a cui è soggetto il territorio dal momento dell’alluvione.

Iniziati nei primi giorni di questa settimana, i lavori dovrebbero avere una durata di circa un paio di mesi. Quello di via Monte Sterlino è il primo di un pacchetto di interventi che il consiglio comunale e la giunta avevano deliberato nel corso degli ultimi mesi di mandato per poter consentire l’inizio dei cantieri con l’arrivo della bella stagione.

Matteo Bondi