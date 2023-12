Lavori per la ciclabile, chiude via del Canale: ecco le alternative

L’amministrazione comunale informa che dalle 8.30 alle 16.30 di domani, è disposta la chiusura di via del Canale dal civico 22A al civico 24 per lavori di realizzazione della pista ciclabile. Verrà garantito il transito dei mezzi pubblici fino alle 8.30 e nel pomeriggio esclusivamente il rientro dell’Istituto Ruffilli.

Il traffico verrà deviato nelle seguenti direzioni: per chi proviene dal centro in direzione Roncadello, il traffico dei mezzi pesanti verrà dirottato lungo via Cadorevia Trentola. Gli altri automezzi verranno deviati lungo via Castelfalcino. Per chi proviene da Roncadello in direzione centro, il traffico di tutti gli automezzi verrà deviato lungo via Due Ponti.