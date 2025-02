Lavori post-alluvione, firmato un protocollo per monitorarli

Comune di Forlì e Guardia di Finanza hanno siglato ieri in municipio un protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione delle opere pubbliche e altri ambienti danneggiati dall’alluvione del 2023. Il protocollo, rinnovabile, durerà fino al 31 dicembre 2026. I firmatari sono il sindaco Gian Luca Zattini e il colonnello Vito Pulieri, comandante provinciale della Guardia di Finanza; le Fiamme Gialle hanno siglato nei giorni scorsi un protocollo analogo con la Provincia.

Il Comune di Forlì, in qualità di stazione appaltante, si impegna a comunicare trimestralmente alle Fiamme Gialle una serie di dati relativi ai lavori in cantiere, dal codice identificativo del progetto, all’ammontare dei finanziamenti pubblici concessi, descrizione della progettualità, soggetto aggiudicatario, dato di avvio e di conclusione dell’intervento, eventuali subappalti e via dicendo. "Questo protocollo vuole rafforzare il rapporto con la Guardia di Finanza e porre attenzione su un versante dove girano tanti soldi – racconta il sindaco Zattini –. Da parte nostra quello che vogliamo è proprio questo: far capire che su questi temi c’è e ci sarà grande attenzione". Anche perché, "dopo la tragedia dell’alluvione", va evitato il ripetersi di una situazione analoga con appalti poco chiari.

Detto che, per usare le parole del colonnello Pulieri, "ora mi sento di escludere situazioni di pericolosità dovute a infiltrazioni criminali. Però dobbiamo tenere alte le antenne". Non è stato specificato il numero dei cantieri rispetto ai quali verranno trasmesse le informazioni dal municipio al Comando provinciale, né l’importo complessivo degli interventi. "I cantieri sono tanti – dice Zattini –, dalle scuole alle palestre. I fondi per la ricostruzione hanno varia natura; la maggior parte dei finanziamenti non è del Pnrr, rispetto ai quali c’è una tempistica difficile da rispettare. Questo aspetto dei tempi lo abbiamo fatto presente anche al commissario Curcio". "Il dialogo diretto con il Comune ci consente di aggirare la burocrazia", termina il colonnello Pulieri.