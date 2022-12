Lavori stradali, c’è il bando Sì all’abbattimento dei pini

Scadrà alle 12 del 10 gennaio il termine per partecipare al bando per l’affidamento dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di via Gramsci e via Donizetti a Castrocaro Terme. Nei giorni scorsi la Cuc (Centrale Unica di Committenza) dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha depositato il bando pubblico telematico per individuare la ditta che effettuerà l’intervento, del costo complessivo di circa 430mila euro, di cui 330mila finanziati dal ministero dell’Interno e 100mila con avanzo di amministrazione. I marciapiedi delle due strade sono attualmente danneggiati, disconnessi e difficilmente percorribili perché interrotti da pini marittimi. Alberi maestosi le cui radici negli anni sono emerse in superficie provocando la rottura dei cordoli e ostacolando la circolazione pedonale.

L’intervento prevede il taglio dei pini e l’estirpazione delle ceppaie ovvero delle parti che restano nel terreno dopo il taglio della pianta; verranno poi demoliti marciapiedi e relativi cordoli e sarà in seguito rifatto l’impianto di pubblica illuminazione con lampade a led nell’ottica di risparmio energetico. I pini verranno sostituiti da aiuole, che saranno realizzate ogni 15-20 metri e dalla messa a dimora di alberi di acero.

Il progetto prevede oltre alla riqualificazione dei marciapiedi e alla messa in sicurezza dei percorsi pedonali, anche la realizzazione di un piccolo parcheggio in prossimità della rotatoria tra via Salvo D’Acquisto e via del Lavoro. L’intervento dovrà essere effettuato entro 265 giorni dall’affidamento dei lavori.

Francesca Miccoli