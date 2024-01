Lavori sulla frana di S. Colombano

Sono iniziati a Meldola i lavori di messa in sicurezza della strada San Colombano - Castelnuovo, dove ha avuto luogo un vasto movimento franoso durante l’alluvione del maggio scorso. L’area interessata dall’intervento è posta in corrispondenza di una curva della suddetta strada che fiancheggia una parete sub-verticale alta più di 20 metri costituita da strati metrici di arenarie alternati a strati più sottili di argilla.

"Il materiale coinvolto nel dissesto verificatosi a monte della parete sub-verticale – precisa l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – ha superato il ciglio della scarpata stessa, precipitando lungo la parete ed invadendo la sede stradale provvisoriamente aperta con interventi successivi grazie anche al prezioso contributo di privati cittadini. L’intervento in atto, in questa prima fase – aggiunge – prevede attraverso l’utilizzo di escavatori meccanici ed autocarri l’allontanamento del terreno franato sia in sommità che alla base della scarpata per eliminare il rischio di una sua rimobilitazione in caso di piogge intense".

Si tratta del primo stralcio di lavoro che successivamente, nella seconda fase, vedranno interventi (drenaggi, messa in sicurezza delle scarpate, ecc.) volti a garantire nel tempo una maggiore sicurezza dell’intera zona, sia nel tratto alla base della parete che nella curva della strada comunale posta più a monte, al fine di salvaguardare il transito e l’accesso alla zona di Castelnuovo da parte dei cittadini e delle imprese.

"Siamo molto soddisfatti – concludono il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore Santolini - dell’inizio di questo importante lavoro, finanziato con i fondi dell’alluvione erogati al Comune dalla struttura commissariale del generale Figliuolo, ed anticipiamo alla cittadinanza che a questo intervento ne seguiranno altri per ripristinare la viabilità nelle strade extraurbane del territorio comunale".

Oscar Bandini