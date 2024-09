Lavori sulla statale 67: "Frane, concluderemo i principali interventi entro fine anno"

Il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, è tornato, dopo la visita già effettuata lo scorso maggio, a Rocca San Casciano per toccare con mano lo stato di avanzamento dei lavori lungo la strada statale 67, la ‘Tosco-Romagnola’, e annunciare gli ulteriori stanziamenti e definire alcune date di inizio lavori. In particolare proprio sull’arteria stradale che attraversa tutta la valle del Montone, duramente colpita da frane e smottamenti dovuti all’alluvione del 16 e 17 maggio dello scorso anno, il sottosegretario ha rassicurato come si stia lavorando "con l’obiettivo di completare i principali interventi entro il 2024". Queste alcune dichiarazioni a margine del sopralluogo che ieri mattina ha effettuato sui cantieri della Ss67 con la deputata Rosaria Tassinari e il responsabile della struttura regionale di Anas, l’ingegner Aldo Castellari.

Attualmente fra Dovadola e Rocca San Casciano esistono ancora tre interruzioni del traffico sulla SS67, a senso unico alternato, a causa di altrettante frane. Su due sono aperti i cantieri appaltati da Anas da oltre un anno. Fra Rocca e Portico ci sono due frane con traffico regolato da semaforo a senso unico alternato, mentre fra Bocconi e San Benedetto le situazioni simili sono tre. In totale otto punti critici lungo tutta l’arteria.

Successivamente il sottosegretario ha incontrato anche i sindaci del territorio. "Sulla Ss67 abbiamo attivato interventi per 12,5 milioni di euro – ha aggiunto Ferrante – per ripristinare la viabilità, migliorare le condizioni di percorribilità e ridurre progressivamente le limitazioni imposte per la messa in sicurezza. Stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie per ridurre i disagi causati dai lavori, che consentiranno di restituire ai cittadini un’arteria resiliente e riqualificata".

Ha annunciato poi la programmazione di interventi per altri 24,5 milioni di euro per il rafforzamento dell’infrastruttura e la mitigazione del rischio idrogeologico. "Vogliamo rilanciare lo sviluppo delle infrastrutture in tutto il territorio – ha sottolineato il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti –, per questo sono stati finanziati anche gli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte di Ferro di Rocca San Casciano. La progettazione è in corso di validazione e posso confermare che l’avvio dei lavori è previsto nel corso dell’autunno. Continuiamo a lavorare per dare risposte concrete a cittadini e imprese, che non si sono arresi di fronte alle difficoltà e devono poter ripartire con il sostegno delle istituzioni".

La deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari ha poi voluto sottolineare come siano passati meno di 100 giorni dalla prima alla seconda visita del sottosegretario "che è tornato annunciando tempi, fondi e date di inizio dei cantieri. Credo che questa sia la miglior dimostrazione di come il Governo sia realmente vicino alle esigenze di cittadini e imprese e che abbia un occhio di riguardo verso questo territorio. Abbiamo sempre detto di voler essere un partito e un governo che antepongono il ‘fare’ al ‘dire’".

Matteo Bondi