Lavori vicino al cimitero: possibili disagi

S’informa la cittadinanza che dalle 9 alle 17 di domani e mercoledì la via San Domenico rimarrà chiusa per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di montaggio della gru a torre indispensabile per la costruzione del nuovo edificio cimiteriale sul fianco della piramide esistente. Purtroppo l’intervento, della durata stimata di due giorni (salvo imprevisti), determinerà disagi per la cittadinanza e le attività produttive, non essendo transitabile la via nel tratto tra il cimitero e il parcheggio a fianco del cimitero che sarà anch’esso in parte occupato. L’accesso al cimitero sarà garantito dall’ingresso laterale posto nel parcheggio.