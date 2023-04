Lavoro, Alea in tribunale La denuncia del sindacato Ugl: "Violato lo Statuto"

Alea trascinata in tribunale da Ugl. La società pubblica della raccolta dei rifiuti del territorio forlivese è così comparsa davanti al giudice del lavoro del tribunale di Forlì, Agnese Cicchetti, dopo la denuncia dell’Unione generale del lavoro, confederazione sindacale a cui è iscritto un dipendente, residente a Forlì, della compagnia di erogazione dei servizi che appartiene alla sfera delle ’partecipate’ e che conta come azionisti i comuni del Forlivese.

Il sindacato Ugl contesta ad Alea la violazione dell’articolo 30 dello Statuto dei lavoratori, la celeberrima legge numero 300 del 1970, sulle norme che tutelano la libertà e la dignità del lavoratori e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro. In sostanza, secondo quanto emerso dalle carte del contenzioso, il dipendente Alea, dirigente sindacale territoriale con mansioni anche regionali, non avrebbe ottenuto dall’azienda i permessi retribuiti – previsti dalla norma – per partecipare a riunioni e incontri sindacali.

Ugl ha così innescato la causa utilizzando il dispositivo giuridico previsto all’articolo 28 dello stesso Statuto, che prevede sanzioni "qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale".

Il giudice Cicchetti s’è riservata di decidere. Ma i tempi non dovrebbero essere lunghi, come accade in questi casi. Presenti all’udienza entrambi i contendenti: da una parte il dipendente Alea, assistito, per conto di Ugl, dall’avvocato Carlo Chiadini; dall’altra Alea, tutelata dall’avvocato Giuseppe Mazzini. Il quale ha delineato la sua linea difensiva rifacendosi all’articolo 19 del medesimo Statuto, che prende in esame le rappresentanze sindacali; ossia: per la norma, ribadita sia dalla Cassazione, e resa più restrittiva pure da un pronunciamento della Corte Costituzionale, possono avere permessi sindacali solo coloro che appartengono alle organizzazioni che hanno "partecipato attivamente e direttamente alla trattativa, e non coloro che fanno parte di sindacati che hanno solo firmato o controfirmato i contratti".

"Ugl – precisa l’avvocato Mazzini – ha controfirmato due contratti relativi al salario variabile partoriti da una trattativa con Cgil, Cisl e Uil. Di conseguenza Alea non fa altro che attenersi rigidamente alla norme vigenti in materia, stabilite dagli articoli 19 e 30 dello Statuto".

Maurizio Burnacci