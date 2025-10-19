Lavoro Chi è attivo da 50 anni e chi si rinnova

In città sono numerose le iniziative che coniugano lavoro, giovani e solidarietà. Technosilos S.r.l., per esempio, ha accolto il vescovo Livio Corazza nel corso della sua visita pastorale a Bertinoro: un momento significativo di confronto e condivisione tra il mondo dell’impresa e quello della comunità. Da cinquant’anni, l’azienda di Panighina progetta e realizza impianti e soluzioni per lo stoccaggio, il trasporto e il dosaggio di materie prime.

Taglio del nastro speciale, in viale Roma, dove s’è inaugurato il nuovo store SoapSapone, secondo punto vendita della start up forlivese che unisce tecnologia e sostenibilità nel settore della detergenza ecologica. Ha da poco inaugurato anche la nuova sede dello storico negozio di lana e filati ‘Il Pinguino’, che ha trasferito l’attività qualche vetrina più in su, in corso della Repubblica 105: in più di quarant’anni di attività, il negozio si è qualificato come punto di riferimento del territorio.

I ‘ragazzi speciali’ di Techne hanno cucinato per i rappresentanti delle istituzioni locali, regionalie nazionali. Un’esperienza significativa che ha intrecciato formazione, inclusione, identità territoriale e passione per la cucina. Tra gli ospiti, i deputati Alice Buonguerrieri, Jacopo Morrone e Rosaria Tassinari; i consiglieri regionali Valentina Ancarani, Francesca Lucchi, Luca Pestelli e Daniele Valbonesi; il Questore Claudio Mastromattei, il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini e il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno.

La sezione Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Forlì-Cesena ha rinnovato le proprie cariche direttive per il biennio 2025-2027. In particolare, a guidare la sezione per il prossimo biennio è l’avvocata Jenny Lucchi, che subentra al collega Luca Boschetti, che resta nel consiglio. Vicepresidenti sono Grisela Mesi e Jacopo Zanotti; segretaria Carlotta Fabbri; tesoriere Letizia Raggini; consiglieri Diego Franchini (anche nazionale), Maria Cuomo, Luca Boschetti, Livia Dianini, Francesco Lombardini e Andrea Jacchia. Nei giorni scorsi, una delegazione forlivese ha partecipato al consiglio direttivo nazionale a Genova.

Al via, nella sede centrale di Ugl Romagna a Forlì, l’attività di Servizio civile universale di due giovani volontari, nell’ambito dei bandi Eiset (Ente Italiano Sport Ecologia e Turismo). Si tratta di due ragazzi di 21 e 24 anni che faranno esperienza nella sede forlivese del sindacato.