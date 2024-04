Lavoro, emergenza sicurezza. Manifestazione in piazza Morgagni

"L’esplosione avvenuta alla diga di Suviana, in provincia di Bologna, ci impone di fermarci – spiegano i sindacati Cgil e Uil di Forlì-Cesena – per chiedere a gran voce un cambiamento del modello di fare impresa in questo Paese". Per queste ragioni, lo sciopero nazionale è stato esteso da 4 a 8 ore (intero turno di lavoro) per tutti i settori, pubblici e privati. "Esprimiamo cordoglio per le vittime e vicinanza alle loro famiglie, come per tutte le vite spezzate nei luoghi di lavoro. Ma dobbiamo mobilitarci per fermare questa strage: in media in Italia ogni giorno tre persone muoiono sul lavoro e il Governo deve ascoltare le nostre richieste e definire soluzioni reali". Oggi alle 16 davanti alla Provincia in piazza Morgagni a Forlì è previsto il flash mob di lavoratori per ribadire la necessità di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro.

Anche da parte dell’Anmil (associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) il presidente provinciale Vincenzo Liotti rimarca "come l’aver vissuto sulla propria pelle tali drammatiche situazioni ci spinge ad offrire il nostro pieno supporto. Le istituzioni, invece, dovrebbero fare un esame di coscienza: quanti altri ancora dovranno portare addosso dolori e sofferenze inimmaginabili o morire o rimanere segnati permanentemente dal lavoro con mutilazioni e disabilità?".

Per la giornata odierna, causa sciopero nazionale, Start Romagna comunica che il servizio di trasporto pubblico non sarà garantito dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 e si scusa per i possibili disagi che si potrebbero verificare (rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, si è aggiunta la fascia 9-13). Anche Alea ambiente segnala probabili difficoltà nel servizio di raccolta e gestione rifiuti e pulizia delle strade, oltre che per gli sportelli informativi.

