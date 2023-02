Lavoro in lieve crescita Ma il 90% dei contratti è a tempo determinato

Discreta ripresa dell’occupazione dipendente nei 12 mesi compresi fra l’ottobre 2021 e il settembre 2022. Secondo l’analisi della Camera di commercio, in provincia di Forlì-Cesena si registra un saldo occupazionale pari a +3.568, positivo in tutti i settori, soprattutto nell’industria in senso stretto (+1.198 posizioni). Le attivazioni di rapporti di lavoro sono state per l’esattezza 100.492, con l’incidenza maggiore che spetta ai servizi (commercio e turismo esclusi), riguardo ai settori economici, e ai contratti a tempo determinato, di apprendistato e di somministrazione (91,3%), riguardo alla tipologia contrattuale; si contano, inoltre, 6.875 trasformazioni da contratti a tempo determinato a indeterminato. Le cessazioni complessive di posizioni lavorative, invece, ammontano a 96. 924.

Con riferimento ai dati ’destagionalizzati’, i primi 9 mesi del 2022 rilevano un saldo occupazionale pari a +1.557, positivo in sei mesi, con gennaio che ha fatto segnare quello maggiore (+876 posizioni); nel merito, saldi positivi nel primo e, soprattutto, nel terzo trimestre (rispettivamente, +415 e +1.187) e lievemente negativo nel secondo (-45).

"I dati presentati sono complessivamente positivi, ma bisogna tenere sempre presenti le note difficoltà riscontrate nel mercato del lavoro, anche nei nostri territori, prima fra tutte la mancanza di figure professionali adeguate e qualificate alla richiesta delle imprese – dice Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Per rispondere in modo costruttivo ci dobbiamo interrogare innanzi tutto sui nuovi trend del lavoro. È molto positivo che già diverse aziende si siano attivate direttamente come per esempio creando Academy aziendali, per fornire maggiori competenze ai propri lavoratori o per formare i giovani su competenze specifiche".