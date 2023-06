Lavoro ok, ma soprattutto a termine Occupazione: locomotiva turismo

Previsioni positive, nonostante tutto, per il mondo del lavoro nel nostro territorio. Per la provincia di Forlì-Cesena, per il mese in corso, sono previste 5.690 assunzioni, con una variazione sullo stesso mese del 2022 di più 200 unità; per il trimestre giugno-agosto, gli ingressi stimati nelle imprese risultano 12.240, con un balzo in avanti di 400 posti sull’analogo periodo dello scorso anno.

Lo scenario è delineato da Excelsior Informa, il bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Anpal e dalle Camere di commercio italiane.

Le entrate previste si concentrano nel settore servizi, 82% (+6% rispetto a maggio), che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone; per il 73%, gli assunti sono assorbiti da aziende con meno di 50 dipendenti (+4%). In questo quadro positivo va però sottolineato che l’incidenza dei contratti a tempo determinato si mantiene elevata: pari al 79% per Forlì-Cesena, un punto percentuale in più rispetto al mese scorso. In sostanza, il grosso delle nuove assunzioni è collegabile al turismo.

Nel mese di giugno, una quota pari al 30% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni (-3% rispetto ad aprile); il 20% delle imprese prevede di assumere personale immigrato (-1%). Nel 51% dei casi viene richiesta esperienza professionale specifica; ma occhio a un dato: ancora in 49 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati.

Vanno poi focalizzate le competenze ‘digitalgreen’. Nel 2022, quasi due imprese su tre hanno segnalato, per gli assunti, la necessità di competenze digitali. Importanti anche le competenze green: i dati confermano che sono richieste almeno con grado medio-alto. Altre informazioni sul portale lavoro.romagna.camcom.it.