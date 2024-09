Lavoro sempre più ’nero’. Denunciati in quattro

Lavoro nero, mancata sicurezza, livelli sanitari sotto la soglia, obblighi formativi spesso inesistenti: è lo scenario trovato dai carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro durante una serie di controlli nel settore agricolo; un’ispezione finalizzata a prevenire e reprimere i fenomeni del caporalato, dello sfruttamento del lavoro e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Complessivamente, il bilancio dell’accertamento parla di quattro imprenditori denunciati, sette attività irregolari scoperte, tre di queste sospese; è stata quindi verificata la presenza di sette lavoratori in nero; al termine, i militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Forlì-Cesena hanno emesso sanzioni per 40 mila euro.

Nel territorio forlivese sono stati deferiti all’autorità giudiziaria due titolari di aziende. Il primo per aver occupato in nero un lavoratore straniero, privo del permesso di soggiorno; il secondo per non aver assolto agli obblighi di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti. Un altro imprenditore, sempre nel Forlivese, è stato denunciato per non aver adempiuto agli obblighi formativi nei confronti dei propri dipendenti per l’utilizzo di specifici macchinari.

In occasione di ulteriori controlli svolti nel territorio cesenate, sono stati individuati altri 6 lavoratori in nero, operanti in 3 diverse aziende agricole, i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente. Un altro titolare d’azienda è stato deferito per non aver assolto agli obblighi di sorveglianza sanitaria e per non aver fornito i previsti dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti.