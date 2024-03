L’avvocato Minutillo scrive dei ‘diritti dei fascisti’

In un’epoca in cui si parla ancora di saluti romani, è uscito il libro ‘Anche i fascisti hanno diritti’ di Francesco Minutillo, avvocato forlivese (nella foto) patrocinante in Corte di Cassazione e con esperienza politica nell’ambito della destra. Il volume è uno strumento legale, come richiama il sottotitolo ‘Settant’anni di processi al saluto romano. Spunti per l’autodifesa e la difesa dell’imputato fascista’, ma anche una fonte di provocazioni: l’autore si chiede infatti perché dopo 70 anni il saluto romano fa ancora paura? Perché si continuano a condannare persone che lo fanno, imputando l’apologia di fascismo ed evocando il possibile ritorno della dittatura?

Minutillo si è impegnato in numerosi procedimenti penali nella difesa di una cinquantina di indagati con accuse legate alle leggi Scelba e Mancino. Spiega l’autore e legale: "Questo è il primo libro che racconta tutti i più interessanti processi celebrati dal 1952 a oggi su quelle leggi, con accuse tutte legate al saluto romano e alle commemorazioni rituali dei martiri fascisti e missini come Sergio Ramelli. Nella storica sentenza della Corte Costituzionale del 1958 sulla legge Scelba, che introdusse il criterio limitativo della necessità della ricostituzione del Partito Fascista per concretizzare il reato, a essere protagonista fu un forlivese, Luigi Fratesi, assolto dopo aver fatto il saluto romano a turisti diretti a Predappio. Alla sua memoria è dedicato il libro".

Aggiunge l’autore: "Dato che tutti in Italia hanno diritti, anche i fascisti ne hanno e lo disse già De Nicola, primo presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale: in una sentenza del 1957 affermò che l’ideologia fascista era protetta all’articolo 21 della Costituzione". Il libro, 304 pagine, edito da Fondazione Memoria Predappio, è in vendita su Amazon.

Quinto Cappelli