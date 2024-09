L’azienda a San Varano: "Ortaggi sepolti dal fango. Il raccolto è andato"

"Il nostro obiettivo è portare frutta e verdura di qualità sulla tavola di tutti" è lo slogan che accompagna la produzione dell’azienda agricola ‘Ca’ de bof’ di San Varano. Una filosofia che mal si concilia con la violenza delle copiose precipitazioni degli ultimi giorni. L’esondazione del fiume Montone verificatasi nella notte tra mercoledì e giovedì rischia, ancora una volta, di compromettere il raccolto e dunque cancellare le entrate di un intero semestre produttivo. "Coltiviamo solo ortaggi, ovviamente rimasti sepolti nei campi pieni di fango – spiega Natascia Bisacchi, rispettivamente moglie e mamma di Giuseppe e Andrea Pondini, coltivatori diretti nell’azienda di famiglia –. Insalate, radicchi di Chioggia e trevigiani, sedani, finocchi, cavolfiori, ecc, non hanno certo un bell’aspetto: alcuni sono stati sradicati, altri possono aver sofferto di asfissia radicale, difficilmente si salverà qualcosa. Tuttavia la natura ha mille risorse ed è impossibile prevedere ora come evolverà la situazione. Certo le premesse non sono buone".

E dire che nel maggio 2023 era andata persino peggio. "Entrambe le alluvioni ci hanno colpito in due momenti critici: a maggio era iniziata la produzione delle fragole e delle primizie primaverili e avevamo messo a dimora la produzione estiva. Inoltre il trattore affondava nei campi, gli attrezzi agricoli meccanici avevano subito gravi danni e ci sono volute la dedizione e l’abilità di mio marito per recuperarli. Ma se lo scorso anno siamo stati colti di sorpresa dalle precipitazioni, questa volta l’allerta meteo ci ha permesso di giocare d’anticipo e mettere al sicuro almeno gli attrezzi. Non avremmo certo avuto la possibilità di accendere un mutuo per ricomprarli". La produzione estiva e il lavoro degli ultimi mesi avrebbero garantito alla famiglia Pondini il sostentamento fino ad aprile – maggio. "Fungendo da casse di espansione (opere idrauliche che vengono realizzate per ridurre la portata di un corso d’acqua durante le piene), i campi della nella nostra zona hanno preservato la città. Credo tuttavia che le casse di espansione dovrebbero essere programmate in zone dove non ci siano attività. Ma la nostra è una realtà piccola e non viene presa in considerazione. Inoltre a San Varano il fiume non è stato ripulito; sono stati ricostruiti i tratti di argine rotto nel 2023, che tuttavia risulta basso perché il letto del fiume si è alzato per i depositi della scorsa alluvione". Nel dramma, una consolazione: "Fortunatamente l’acqua non ha raggiunto la nostra casa. Difficilmente la fiumana arriva alle abitazioni sul fronte strada di via Firenze. Ma i danni ai campi coltivati, alle strutture aziendali e alle attrezzature non mancano davvero".

Francesca Miccoli