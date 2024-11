L’azienda a Valencia. Infia, evitata la catastrofe: "Abbiamo sospeso l’attività"

La catastrofe che ha colpito la Spagna e in particolare il territorio di Valencia, causando quasi 200 morti e oltre 100.000 sfollati, ha toccato in parte anche uno stabilimento di una delle storiche aziende di Bertinoro: Infia. Nata e cresciuta alla Panighina, ha saputo espandersi oltre i confini nazionali: è leader a livello mondiale nel packaging per la frutta e la verdura fresca. L’espansione del gruppo ha poi portato un insediamento anche a Puzol, vicino a Valencia, dove lavorano oltre 100 addetti.

"Fortunatamente il nostro sito produttivo – racconta Giuseppe Montaguti, chairman e amministratore delegato di Infia Group – si trova a nord di Valencia, mentre il disastro è avvenuto nella parte sud ovest. Tutti i nostri dipendenti stanno bene, così come i loro famigliari". È già molto, per una catastrofe che è stata accostata all’alluvione che ha sconvolto la Romagna nel 2023, ma ancora più devastante. Tanti, vedendo le immagini hanno ripensato a quel giorno.

Sempre più spesso, in futuro, potrebbe essere necessario prendere decisioni in breve tempo, per mettersi in sicurezza di fronte all’allerta meteo. Infia l’ha fatto l’altro giorno: "In via precauzionale, la sera del disastro abbiamo sospeso la produzione, per non mettere a rischio chi doveva raggiungere il sito e questo ha evitato potenziali disastri, abbiamo altresì ospitato in un hotel vicino quei dipendenti che sarebbero dovuti rientrare in zone a rischio nelle ore in cui poi è arrivata l’alluvione".

Anche se il sito di produzione e gli addetti sono in salvo, perdurano comunque problemi legati alla situazione in cui ancora versa tutta la regione di Valencia. "Le attività al momento proseguono normalmente anche se abbiamo, ovviamente, grossi problemi di approvvigionamento materie prime e quant’altro – conferma Montaguti –. Anche le spedizioni sono ridotte al minimo, valuteremo il da farsi nei prossimi giorni in base alla riapertura delle principali arterie stradali".

Infia è stata pioniera del settore in termini di innovazione di prodotto e di servizio. La sua storia affonda le radici alla fine degli anni ’40, nel cuore della Romagna, dove si è sviluppato un primo nucleo di attività.

Matteo Bondi