L’azienda difende l’addio alla Mike: "Mancano almeno 14 medici, il 26%"

Mancano almeno 14 medici e nell’appennino forlivese, se si toglie la vallata del Bidente, già gli interventi erano pochi: appena uno in un anno a Portico, solo 2 a Dovadola e 4 a Premilcuore. Questi, in sintesi, i numeri che emergono dalla lettera che il 4 gennaio il manager dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori ha scritto ai 15 sindaci. Si tratta di un documento che finora non era stato divulgato pubblicamente: ne avevano dato una sintesi i due leghisti Massimiliano Pompignoli e Jacopo Morrone, rivolgendo critiche allo stesso Carradori. Del resto gli stessi 15 sindaci non hanno accettato le spiegazioni, replicando nuovamente.

Il tema del contendere, da settimane, è la sospensione dal 1° gennaio dell’auto medicalizzata Mike 42 di Meldola, che va in supporto del 118 in caso di grave emergenza. La riorganizzazione, come sottolinea lo stesso Carradori, riguarda anche i distretti di Rimini, Riccione, Faenza e Lugo dove vengono soppresse 2 auto medicalizzate (quella di Cotignola impatta anche su Modigliana e Tredozio). Carradori si difende: "Chiedete la sospensione dell’attuazione del più generale piano di riorganizzazione. Ma questa non è la volontà di anticiparlo. Al contrario, è una misura urgente e indifferibile finalizzata a mantenere la migliore performance operativa in termini di copertura e tempi di intervento del sistema di emergenza territoriale e dei Pronto Soccorso dell’Azienda della Romagna in una congiuntura di gravissima carenza di personale". Una scelta quindi che, secondo Carradori, non ha nulla a che vedere con ragioni aziendali ma solo per carenza di personale.

Carradori aggiunge poi nuove cifre. Di fronte a un fabbisogno di medici di emergenza territoriale variabile da 51 a 69 (il numero massimo tiene conto delle assenze per malattie e permessi), a fine dicembre le unità disponibili erano solo 37: circa il 26% in meno del totale, quasi uno su quattro. "L’integrazione dei medici ospedalieri non è stata più possibile per una duplice ragione: la grave carenza di personale medico di Pronto soccorso e medicina d’urgenza e la necessità di garantire il massimo recupero degli interventi chirurgici in lista d’attesa".

Ci sono poi i dati sull’attività dell’auto medicalizzata con partenza da Meldola: su un totale di 508 uscite ne destina la maggior parte (145, più del 25%) al territorio comunale di Forlì. Percentuale superiore a quella rivolta alla stessa Meldola (124, pari al 24,4%). Questo, tuttavia, dimostra anche che la perdita della Mike 42 – ora c’è una sola auto medicalizzata in tutto il Forlivese – tocca anche il capoluogo. L’unica auto medicalizzata superstite, la Mike 4 di Forlì, è uscita 1.788 volte: più del 75% diretta a Forlì città. Il punto è proprio questo: come riuscirà a coprire le emergenze delle vallate? È stata 86 volte a Predappio e 78 a Castrocaro. A Forlimpopoli e Bertinoro, territori a metà, andava più spesso la Mike da Meldola.

Eppure, Carradori nel finale ribadisce "il carattere di inderogabile urgenza dell’intervento adottato" e precisa che il mezzo di soccorso attrezzato secondo il Ministero della salute "può essere con medico, con infermiere o con entrambi". Inoltre la dotazione della Regione Emilia-Romagna è di una auto medicalizzata ogni 30.000 abitanti circa, e quella della Romagna era, prima della rimodulazione, di una ogni 20.000 abitanti. Oggi invece di una ogni 21.000.

o. b.