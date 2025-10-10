L’azienda dove lavorare è bello. Formula Servizi finisce nella hit

Importante riconoscimento per Formula Servizi, storica cooperativa forlivese attiva su tutto il territorio nazionale: entra tra le prime 150 migliori aziende italiane per cui lavorare, secondo l’opinione dei dipendenti.

Ad attestarlo è l’indagine ‘Italy’s Best Employers 2026’ condotta dalla società specializzata Statista, leader nella raccolta ed elaborazione dati. Formula Servizi si attesta al 134° posto, con un punteggio di 7,91 su 10, nella classifica nazionale che raccoglie ed elabora grandi quantità di dati forniti in modo spontaneo e anonimo dai dipendenti. Il questionario ha ricevuto oltre 300mila risposte da parte dei lavoratori.

"Questo risultato – dichiarano Antonella Conti, presidente e Massimiliano Mazzotti, direttore generale di Formula Servizi – conforta la cooperativa sulla qualità del suo clima interno, misurato in maniera indipendente su parametri oggettivi. In tanti anni di attività abbiamo sempre cercato di includere il rispetto delle persone e i diritti di ogni lavoratore nei nostri fattori organizzativi e produttivi con la consapevolezza che questa sia l’unica leva che può alimentare il senso del dovere e di appartenenza nei confronti di un grande bene collettivo come una cooperativa. Il riconoscimento ci sprona a proseguire su questa strada perché il benessere dei lavoratori ci migliora e questo si traduce in un fattore competitivo per l’azienda".

Nata a Forlì nel 1975, Formula Servizi ha compiuto quest’anno 50 anni e occupa circa 3.700 lavoratori in 15 regioni italiane. Il fatturato nel 2024 è stato di oltre 110 milioni di euro, in 7 differenti settori di attività: pulizie civili, industriali e sanitarie, facchinaggio, trasporti e logistica anche in ambito sanitario, archiviazione e digitalizzazione documentale, manutenzioni impiantistiche ed edili, call center e cup.

Gianni Bonali