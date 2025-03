L’azienda Rossi premiata a Milano:: "Ora siamo eccellenze nazionali"

L’azienda agricola ‘Rossi Farm’ di Civitella è stata premiata nei giorni scorsi a Milano da ‘Italy Food Awards’. A farle meritare il riconoscimento sono stati, in particolare, i suoi metodi innovativi e rispettosi dell’ambiente nella produzione di eccellenze del territorio.

"Siamo ufficialmente tra le eccellenze agroalimentari nazionali" commenta un entusiasta Riccardo Rossi, 27 anni, un giovane ricco di buona volontà che ha scelto di buttarsi anima e corpo nella conduzione dell’azienda di famiglia, portandone avanti il lavoro.

Ci troviamo sulle prime colline di Civitella e l’azienda agricola Rossi è stata fondata nel 1928 tramandata di generazione in generazione. È un’azienda che si occupa all’ 80% del proprio terreno di coltivazioni tra cui ciliegie di ogni varietà, zucche di ogni misura e in questo ultimo periodo si sta specializzando nella produzione di zafferano l’ ‘oro rosso’ puro italiano. Sono 12 gli ettari di terreni di medio impasto leggermente argilloso e, oltre allo zafferano, vengono coltivati la lavanda per la produzione di olio essenziale, ciliege, susine, kiwi, castagni, zucche per il consumo fresco o disidratati oltre alla produzione di olio extravergine di oliva.

Durante il mercato settimanale ‘Voler bene alla terra’ il giovane Rossi ha ricevuto anche un riconoscimento dalla vicesindaca di Civitella Stefania Marchi, dall’assessore al turismo Francesco Samorani e dal rappresentante di Slow Food per "l’impegno, la passione e il contributo all’agricoltura, esempio di dedizione e innovazione per la nostra comunità".

o. b.