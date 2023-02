Le accuse della Lega "Una gestione scellerata"

Il tema ‘Lo stato di salute dell’Ausl Romagna’, scelto dalla Lega modiglianese, è stato introdotto venerdì scorso dal consigliere regionale forlivese Massimo Pompignoli nel corso di un incontro pubblico. "Il tema è caldo da tempo perché l’Ausl Romagna o Area Vasta, nata nel 2003 per razionalizzare i costi e dare migliori servizi, ha disatteso questi principi: oggi la sanità costa di più rispetto alle tre ex Ausl e i servizi non sono migliorati – ha esordito Pompignoli –. C’è un buco di 880 milioni di euro soprattutto per colpa del Covid, perché si è guardato più ai numeri che alle persone. Ma abbiamo spiegazioni solo per 350 milioni, gli altri non sappiamo da cosa dipendono".

Prima di lui era intervenuta Chiara Bonfante, consigliere comunale e segretaria della Lega locale: "Siamo preoccupati sia per i servizi della medicina d’urgenza che specialistica per gli ambulatori della Casa della Salute, e per i trasporti carenti che vanno migliorati". E ancora: "La Lega si impegna ad affrontare con altre riunioni pubbliche argomenti importanti che riguardano problemi di Modigliana". Il bilancio della Regione è di 13 miliardi all’anno, 10 destinati alla sanità e di questi 4 all’Ausl Romagna. "Il direttore generale ha soppresso la Mike 42 di Meldola per mantenere alti i numeri delle prestazioni, ma il risparmio è stato di 12 ore di straordinario e tante polemiche – spiega il consigliere regionale –. E ha creato 75 strutture con un dirigente per ognuna che costa 150mila euro all’anno: quindi è la gestione scellerata ad essere la causa dei problemi della sanità della Romagna". Il sindaco di Modigliana Jader Dardi ha riletto l’Odg sulla sanità votato all’unanimità ad inizio mese, e invitato a riflettere "sul ruolo della sanità che consente di avere strutture d’eccellenza come Irst e Bufalini e favorire la riapertura del poliambulatorio". Poi l’assessore alla sanità e servizi sociali Giuseppe Travaglini ha spiegato che "ai primi di aprile apriranno gli ambulatori privati di cardiologia, ginecologia, ortopedia, urologia". Si è rammentato che nel 2004 furono raccolte oltre 2.200 firme per ripristinare l’automedica di Faenza, anche allora soppressa ma poi riattivata. E la raccolta di 600 firme da parte di FdI e la riunione voluta dalla Lega hanno vicariato un silenzio istituzionale imbarazzante. L’ex sindaco Valerio Roccalbegni si è raccomandato all’attuale "perché mantenga il maggior numero di servizi specialistici nella Casa della salute e combatta per rimettere la Mike di Faenza al suo posto". Mentre Adriano Cheli, a lungo presidente del Tribunale per i diritti del malato, ha ricordato che le attuali distanze dell’auto medicalizzata (di giorno a Castelbolognese e di notte a Cotignola) sono incompatibili con l’urgenza.

Giancarlo Aulizio