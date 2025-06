’Le assaggiatrici’, incontro con l’autrice e spettacolo

Nuovo appuntamento alla Rocca di Ravaldino con il festival di Caterina Sforza. Alle 19, per il ciclo ‘Ritratto d’autrice’, Rosella Postorino parlerà del suo romanzo ‘Le assaggiatrici’ (Feltrinelli 2018), vincitore del Premio Campiello 2018. Alle 21 la Compagnia Teatro Popolare d’Arte propone ‘L’assaggiatrice di Hitler’, tratto dal romanzo di Postorino, regia di Sandro Mabellini, con Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani. In scena si indaga la possibilità per ogni individuo di scivolare nella colpa senza averlo scelto, di colludere con il male per istinto di sopravvivenza.