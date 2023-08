Le associazioni in campo "La retromarcia del sindaco dimostra buon senso"

Le associazioni di categoria offrono disponibilità a ragionare su come distribuire le donazioni raccolte e vedono di buon occhio la ’retromarcia’ del sindaco Zattini sull’ipotesi di ricorrere alle banche. "Come sempre il sindaco Zattini dimostra buonsenso – sostiene Giancarlo Corzani, direttore di Confesercenti – . Anche sulla gestione delle donazioni ha capito di dover verificare ed approfondire meglio la finalizzazione delle risorse e siamo certi che troverà una soluzione diversa a quella ipotizzata". L’associazione chiarisce di "avere delle idee e se ci verrà chiesto le metteremo a disposizione, mentre, per quanto ci riguarda, fin dal primo giorno abbiamo concretamente aiutato i nostri soci colpiti dall’alluvione".

Stessa disponibilità da parte di Cna. "Il contributo dei diversi soggetti, a partire dalla nostra associazione, è sempre stato costruttivo e ha concorso a prendere decisioni equilibrate. Siamo pienamente disponibili al confronto", sottolinea Davide Bellini presidente di Cna Forlì città. "Il presupposto ottimistico dell’amministrazione comunale – prosegue Marco Lucchi, responsabile di Cna Forlì città, che interviene nel merito della questione – è che saranno rispettati i ristori al 100% sui danni annunciati dal governo, ma per questi al momento non si vedono le risorse e non sono stati definiti i tempi. Intervenire sul credito sarebbe utile se cittadini e imprese avessero garanzie certe dei ristori, ma mancando questo presupposto, si rischia di creare uno strumento non adatto alla situazione". Per rispondere all’urgenza attuale – continua l’associazione – bisognerebbe partire da chi non è potuto ancora rientrare nella propria abitazione o riaprire la propria impresa.

Intanto già Legacoop Romagna aveva proposto al Comune di ragionare sul tema insieme alle associazioni di categoria.