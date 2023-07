Le attività che ripartono Romiti, riapre il McDrive E ’Come a casa’ festeggia finalmente i 10 anni

Era stato sommerso dal fango, il McDonald’s di viale Bologna, ma ora, a oltre un mese dall’alluvione, è arrivata una prima – parziale – ripartenza: è stata riaperta la corsia del McDrive: "Volevamo dare un segnale positivo al quartiere – commenta il gestore Andrea Zocca –. Il nostro ristorante torna a rivedere la luce e presto le persone ricominceranno a frequentare il quartiere che ha sofferto molto".

Per i locali interni, invece, si dovrà pazientare ancora, ma "contiamo di aprire le porte a metà mese con il locale più bello di prima", assicura Zocca. Nel frattempo, nel polo commerciale di Pieveacquedotto, si è tenuto il taglio del nastro ufficiale del nuovo ristorante a marchio McDonald’s, già attivo da qualche settimana: qui lavorano 40 nuovi dipendenti che si aggiungono ai cento totali impiegati tra viale Bologna e il centro commerciale Puntadiferro.

Buone notizie anche per l’attività di produzione e vendita di pasta fresca ‘Come a Casa’, in via Lughese, nel quartiere San Benedetto: il negozio avrebbe dovuto festeggiare i 10 anni di attività il 20 maggio scorso, invece, appena pochi giorni prima, l’esondazione ha cambiato tutti i piani. Vetrine divelte dalla forza dell’acqua, attrezzature sommerse da oltre un metro di fango e melma ed irrimediabilmente danneggiate, materie prime buttate… Eppure le tre socie Cristina Carbonetti, Emanuela Rossi e Michela Nuti non si sono arrese e si sono rimboccate le maniche per ripartire. ’Come a casa’ rappresenta perfettamente la volontà di creare un ambiente familiare e casalingo, dal cibo al rapporto con i clienti.

Le ricette utilizzate sono tramandate dalla nonna e dalla madre, adattate alle richieste del mercato unendo tradizione ed innovazione. Dopo aver rimosso il limo, grazie anche all’aiuto dei volontari, le tre donne hanno ristrutturato l’intero negozio e sostituito le attrezzature distrutte, con tanti sacrifici e altrettanta voglia di rivincita ed ecco che il 21 giugno ‘Come a casa’ ha riaperto l’attività.

Sabato 8 luglio alle 16 presso il negozio, alla presenza delle autorità cittadine, finalmente si potranno festeggiare insieme ai fedeli clienti i primi 10 anni di attività: un momento che, certo, avrà luogo con qualche settimana di ritardo, ma che arriverà carico di ancora più gioia e commozione, viste le innumerevoli sfide affrontate. "Questa è la forza delle donne – il commento di Cristina, Emanuela e Michela –, questa è la forza della Romagna"