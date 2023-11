Le avventure delle guida alpina. Raffaele Mercuriali

’Sognare in alto - Storie e racconti ad alta quota’ è il titolo della serata organizzata dalle 21 nella sede di ’Inzir Viaggiatori in Circolo’, in via Bezzecca.

Il protagonista sarà Raffaele Mercuriali, forlivese e guida alpina professionista, intervistato da Giuliano Garoia, amico e appassionato di montagna. "La vita di una guida alpina che si intreccia tra massicci innevati e tanta preparazione".

La partecipazione è gratuita.

E’ necessario disporre di tessera Arci, possibilità di farla la sera stessa.

Per informazioni: info@inzir.it - www.inzir.it