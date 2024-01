‘Le avventure di pesce Gaetano’ domani in scena al Piccolo

Per la nuova edizione della rassegna ‘Favole’, domani alle 16 al Teatro Il Piccolo di Forlì, la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro presenterà lo spettacolo ‘Le avventure di pesce Gaetano’, scritto e interpretato da Vania Pucci con disegni sulla sabbia curati da Giulia Rubenni e animazioni digitali di Ines Cattabriga. Ispirato al libro ‘Il pesciolino nero’ di Samad Behrangi,lo spettacolo è incentrato sulla nonna Pesce che narra delle storie, tutte le sere in fondo al mare, ai suoi 12.000 nipoti e figli. La storia ha come protagonista il pesciolino Gaetano dalla grande coda, nato sulle alte montagne in una sorgente, il quale guarda le stelle in cielo e desidera andare a scoprire il mondo. Un giorno decide di affrontare questo viaggio e per farlo deve gettarsi nella cascata, poi da questa in un ruscello e in un fiume per poi raggiungere il mare.

Lungo questo percorso Gaetano incontra pesci, granchi, un’allodola, le lavandaie, l’orata, il luccio e il pesce Lanterna. Gaetano impara così a difendersi e a farsi nuovi amici. Tutto lo spettacolo è costruito in modo da coinvolgere assieme differenti linguaggi, grazie ad un’artista multimediale che dà movimento ai personaggi creati in digitale e, con lei un’altra attrice che scolpisce e modella con la sabbia ambienti e situazioni poi proiettate da una videocamera. Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543.26355): dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (ore 10-13 e 16-18). Nel giorno di spettacolo, la biglietteria del Piccolo aprirà alle 15. Biglietti online su Vivaticket. Prezzo: 5 euro.

Info: accademiaperduta.it.

r.r.