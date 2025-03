Le aziende alla prova dei dazi. Di Maio: "Pronti all’effetto Trump. Si esplorino però altri mercati"

L’impatto dei dazi sui mercati – alcuni annunciati, altri già in vigore – agita il commercio internazionale. Le misure minacciate dall’amministrazione Trump, in un quadro geopolitico complicato, rischiano di frenare l’export e di far crescere l’inflazione. Per le imprese della provincia di Forlì-Cesena, ogni 100 euro di Pil prodotto, 31 provengono dalle esportazioni, per un totale di circa 4 milioni e 500mila euro nel 2024, in crescita del 19% rispetto al 2019. Marco Di Maio, 41enne forlivese, dopo due mandati parlamentari dal 2013 al 2022, svolge un’attività professionale di relazioni pubbliche e consulenza d’impresa per aziende locali e nazionali che operano in diversi settori. E conferma le preoccupazioni.

Di Maio, partiamo dai dati provinciali: il 38% dell’export impatta sulle aree extraeuropee, con un 6,6% diretto negli Stati Uniti. "La percentuale di export delle aziende di Forlì-Cesena negli Stati Uniti non è alta, ma occorre che ogni impresa e organizzazione si attrezzi per affrontarne le conseguenze". Pensa che saranno pesanti? "È importante segnalare come diverse aziende contoterziste siano ugualmente coinvolte dalla politica messa in campo dai dazi: offrono servizi in favore di altre società che esportano. Questo allarga il numero complessivo di coloro che subiranno conseguenze dalle imposte sulle circolazione dei beni da un Paese all’altro".

In che modo si possono affrontare i dazi? "Diversificando i mercati. Questo è importante. Ci sono Paesi da esplorare, dal punto di vista commerciale, in varie parti del mondo: Sudafrica, Canada, Messico, Taiwan, anche l’Arabia Saudita".

Lei è stato parlamentare e può inquadrare il problema anche in termini politici: come dovrebbe muoversi l’Italia per affrontare la questione dei dazi? "La materia della circolazione dei beni ha una valenza europea e bisogna ragionare in un’ottica sovranazionale che superi gli interessi particolari di ciascun Paese. L’affinità politica tra Donald Trump e Giorgia Meloni potrebbe indurre la Presidente del Consiglio a percorrere la strada della ‘contrattazione’ su base nazionale. Ma la partita si gioca a Bruxelles. Il mio gruppo di lavoro, per esempio, ha una persona esperta che opera da lì, inviando analisi legislative e report quotidiani".

Quali potrebbero essere le contromisure da mettere in atto per contrastare la politica ‘protezionista’ del presidente Trump nei confronti dei prodotti americani? "Trump sta portando avanti una politica di dazi ‘orizzontale’ che tende a colpire in maniera indistinta i prodotti non americani. Una contromisura che potrebbe portare un danno ‘politico’ sarebbe quella di contrastare le merci statunitensi provenienti dagli stati amministrati dal partito repubblicano o da quelli in bilico tra repubblicani e democratici, per cercare di indurlo a tornare indietro rispetto ad alcune decisioni".

In quali settori operano le aziende, anche romagnole, con le quali collabora? "Lavoriamo con imprese sia nazionali che locali e con due estere nel settore delle energie rinnovabili, in quello tecnologico, della grande distribuzione, dell’agroalimentare, delle costruzioni e dell’impiantistica".