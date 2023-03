Le bike sharing avranno i seggiolini "Una mobilità a misura di famiglia"

Novità in vista per le bici comunali gratuite (bike sharing); alcune delle quali avranno presto i seggiolini. "In questo modo l’utilizzo del servizio non è precluso a chi si trova a passeggio con i propri bambini", afferma una nota condivisa di Fmi, società multiservizi per Forlì e il territorio, e l’amministrazione comunale forlivese. A presentare pubblicamente l’idea, "per una mobilità sempre più a misura di famiglia", era stato nel dicembre 2022 l’amministratore unico di Fmi, Vincenzo Bongiorno. Fmi aveva già definito gli stalli rosa nei parcheggi per le donne incinta e neomamme, che diventerà realtà entro breve.

"A Forlì, in condivisione e accordo con il Comune – afferma Bongiorno – come Fmi stiamo lavorando affinché si concretizzi presto questa ulteriore misura in favore delle famiglie con figli piccoli".

Una curiosità: la proposta di Bongiorno non era passata inosservata a Bologna. E così in un consiglio comunale della città felsinea venne presentato un ordine del giorno nell’ambito della discussione sul bilancio. Nel documento, proposto dai banchi della minoranza bolognese, viene citato il caso forlivese. Alla fine, l’Odg che chiede di implementare anche a Bologna il seggiolino, è stato approvato all’unanimità.