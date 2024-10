Le bordate di Mezzacapo ’Fuoco amico’ in giunta:: "Palestra, lavori fantasma"

Come capita ormai di frequente, la discussione in seno al consiglio comunale si anima grazie alle bordate portate alla propria maggioranza da un esponente della stessa, l’ex vicesindaco e ora consigliere comunale, Daniele Mezzacapo.

Oggetto dell’attacco è la palestra Mercuriali di via Isonzo della ginnastica artistica, interessata dall’alluvione dello scorso anno e, a causa della quale, le attività vengono ora svolte dalle società sportive che la frequentano in un padiglione della Fiera di Forlì. La palestra dev’essere ripristinata, ma i lavori sono, secondo Mezzacapo, "sostanzialmente in ritardo di un anno". "Ricordo che la promessa fatta dal sottoscritto e dalla prima giunta Zattini alle associazioni sportive era di concludere il cantiere entro l’avvio della prossima stagione sportiva" ricorda Mezzacapo. Cioè i lavori sarebbero dovuti finire entro questi giorni. "E’ da poco ripartito il secondo anno sportivo delle associazioni, ma alla palestra in questione non c’è l’ombra di un cantiere – prosegue Mezzacapo –. Spiace constatare che effettivamente è così, soprattutto perchè per la Mercuriali nello scorso mandato amministrativo siamo riusciti a mettere insieme, grazie anche ad importanti donazioni: 150mila euro per le attrezzature e 300mila euro da parte di Conad. Questo, nei fatti, è un cantiere fermo come lo è l’attuale giunta sull’impiantistica sportiva". Il consigliere, inoltre, mette in evidenza come nell’ultimo periodo la palestra di via Isonzo sia stata vandalizzata: "Non è ammissibile – continua Mezzacapo –, soprattutto perché si tratta di un luogo che, arrivati a questo punto, doveva essere già cantierato. Io stesso, quando ho rivestito il ruolo di assessore allo sport, ero stato franco con le associazioni sportive: in un anno sarebbe stato difficile ripristinare quanto l’alluvione aveva danneggiato, ma il Comune avrebbe fatto uno sforzo importante per permettere quantomeno una ripartenza nel giro di due anni e il secondo è appena iniziato ma senza l’ombra di un intervento".

Nel question time sui lavori non partiti alla palestra Mercuriali arriva la risposta dell’assessore allo Sport Kevin Bravi: "Il progetto proposto dalla precedente amministrazione a maggio – afferma Bravi – è stato bocciato dai vigili del fuoco e quindi è stato necessario che gli uffici lavorassero in questi 4 mesi per adeguarlo alle richieste degli stessi. Il nuovo progetto è stato ritenuto idoneo, nei giorni scorsi, dai vigili del fuoco e quindi si procederà all’affidamento dei lavori entro la fine dell’anno. La fine dei lavori dovrebbe avvenire entro l’estate del prossimo anno".