Le cantine eccellenti forlivesi in vetrina a ‘Esperienze di Vitae’

Sono 32 i vini top della Romagna che vanno in trasferta a Pesaro, la capitale della cultura italiana 2024. L’appuntamento è per oggi presso Villa Cattani Stuart della città marchigiana, con ‘Esperienze di Vitae’, giornata che fa incontrare in un unico evento i vini premiati con le ‘Quattro Viti’ (punteggio massimo) della guida nazionale Ais di sei territori: Abruzzo, Lazio, Marche, Emilia, Romagna e Umbria. Per le degustazione al pubblico ci saranno 191 vini, 32 dei quali dalla Romagna nelle sue massime espressioni di Sangiovese e Albana, con escursioni su Rebola, Trebbiano e Burson.

Fra i 32 vini della Romagna, la metà sono forlivesi: Sangiovese Modigliana Ibbola 2020 Mutiliana, Sangiovese Modigliana Redinoce Riserva 2020 Balia di Zola, Sangiovese Modigliana Vigna Beccaccia 2021 Villa Papiano, Sangiovese Modigliana Area 8 2021 Menta & Rosmarino, Sangiovese Predappio di Predappio Vigna del Generale Riserva 2020 Fattoria Nicolucci, Sangiovese Predappio Notturno 2021 Drei Donà Tenuta La Palazza, Sangiovese Predappio Raggio Brusa Riserva 2018 Condé, Sangiovese Predappio Ravaldo 2021 Stefano Berti, Sangiovese Superiore Predappio Pietro 1904-2021 Tenuta Piccolo Brunelli, Sangiovese Predappio Le Lucciole e Riserva 2020 Chiara Condello, Sangiovese Bertinoro Bron & Ruseval Riserva 2020 Celli, Sangiovese Bertinoro P.Honorii Riserva 2019 Tenuta La Viola, Sangiovese Superiore Bissoni Riserva 2020 Raffaella Bissoni, Sangiovese Oriolo Michelangiolo Riserva 2018 Calonga Forlì, Albana Secco Cleonice 2022 Fiorentini di Castrocaro. La giornata si aprirà alle 10, con la presentazione dell’edizione 2024 di Vitae 2024, insieme al presidente Ais Sandro Camilli, nonché i referenti dei vari territori regionali, tra i quali Adolfo Treggiari presidente Ais Romagna. A seguire ci sarà la premiazione delle 32 cantine eccellenti della Romagna, insieme a quelle di Abruzzo, Emilia, Lazio, Marche e Umbria. Nel pomeriggio alle 14 ci sarà l’apertura dei banchi di assaggio delle sei regioni partecipanti, con la possibilità di prendere parte ad alcune masterclass tematiche. La chiusura è prevista alle ore 19.

Quinto Cappelli