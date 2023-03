Le carte dei Paulucci "Studi e digitalizzazione Siamo la città del ‘900, la Regione l’ha capito"

di Rosanna Ricci

Giovanni Tassani, già assessore alla cultura negli anni Novanta coi sindaci Sedioli e Rusticali e autore di diversi libri di storia contemporanea, qual è il significato di questo progetto, che si concentra sui due rami della famiglia Paulucci di Calboli?

"Il progetto Forlì-Novecento porta come sottotitolo: gli archivi, i documenti, le fonti storiche. Il Novecento evocato fin dal titolo non preclude ricerche sulla storia dei secoli precedenti, e gli archivi, pubblici e privati, conservano memorie ben più antiche della nostra città e del suo ruolo in campo nazionale e internazionale. Si è voluto partire con i due archivi familiari Paulucci, famiglia di origine medievale citata anche da Dante nel Purgatorio e separatasi in due rami nel Cinquecento, poiché entrambi sono stati donati dagli eredi al Comune di Forlì che si è impegnato a valorizzarli rendendoli fruibili al più vasto pubblico. A questo punto s’imponeva la digitalizzazione, insieme a una moderna catalogazione e a future iniziative culturali con mostre e cataloghi".

Qual è il ruolo della Fondazione Ruffilli?

"In questi ultimi anni la Fondazione Ruffilli ha digitalizzato già diversi archivi, tra cui il fondo dello stesso senatore in Commissione Bozzi e poi il fondo del ‘Resto del Carlino’ e stampa nazionale su attentato e processo Ruffilli. E recentemente ha digitalizzato l’archivio di Armando Ravaglioli, fondatore delle tre riviste ‘Via Consolare’, ‘Spettacolo’ e ‘Pattuglia’, sulle quali tra 1939 e 1943 scrissero nomi del calibro di Grassi, Strehler, Testori, Giorgio Napolitano e Italo Calvino".

Lei era assessore nel centenario del processo sull’affare Dreyfus e si è impegnato sul fondo Paulucci: soddisfatto?

"Gli archivi sono depositi di memorie atte a produrre storia e a delineare il futuro delle città, delle comunità, delle nazioni. Portare a Parigi le novità scaturite dall’archivio e dalle memorie di Raniero, diplomatico padre di Fulcieri e all’epoca segretario all’ambasciata italiana, comporre proprio a Parigi una mostra sull’affaire Dreyfus, fu gratificante non solo per me, ma per la comunità forlivese. In un prossimo futuro anche l’unicum Paulucci-Dreyfus, che feci regalare già allora al Comune, potrebbe essere avviato alla digitalizzazione".

Ma vi sarà l’ostacolo delle risorse. Solo i due archivi Paulucci si dice sono molto estesi e complessi.

"È vero. I seicentomila euro per gli archivi sembrano una grande cifra, ma a ben vedere sono 40mila euro l’anno da parte di Comune, Fondazione Cassa dei Risparmi e Regione. Il punto forte, più che nella cifra, sta nell’alleanza stabilita tra entità pubbliche e private per dare valore aggiunto al patrimonio di Forlì. E chi ne fruisce è la comunità cittadina. L’importante è partire bene, col massimo accordo".

Ci vorranno anni per il riordino del patrimonio librario, collezionistico e archivistico. Un lavoro grandissimo da compiere…

"Decisivo è stato il ruolo della Fondazione Carisp nel coinvolgere la Regione in questo progetto. In Regione si è ben compreso che il Novecento ha avuto in Forlì un luogo centrale, e che i nomi di Fulcieri nella Grande Guerra, Gian Raniero Paulucci Ginnasi nella Resistenza, e infine Roberto Ruffilli nella vita della Repubblica sono quelli di caduti per alti valori come patria e democrazia. Così pure è importante la collaborazione dell’Archivio di Stato, altra istituzione che entra, con questo progetto, nel circuito vivo della vita culturale forlivese".