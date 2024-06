Le ceramiche di Cimatti e le erbe aromatiche di CavaRei

All’Artusiana è possibile ammirare le opere dell’artista meldolese Cristian Cimatti in due distinte esposizioni. Le sale del museo archeologico ‘Aldini’ ospitano ‘Ritrovamenti’, mentre la Galleria d’Arte ‘A Casa di Paola’ 22 opere che si ispirano al Baccanale "per riprendere il tema che ispira la Festa Artusiana" spiega l’artista che esprime il suo estro creativo attraverso lavorazioni che mescolano ceramica, metalli, legno e parti organiche. "Utilizzo la ceramica raku andando poi ad evidenziare le screpolature in maniera particolare", commenta. Sono 30 le opere sparpagliate nelle sette sale del museo, mentre nella più intima galleria si possono ammirare alcuni "strumenti musicali personificati". Le esposizioni sono visitabili negli orari della festa.

Il programma della manifestazione oggi comincia presto, alle 17,30 la corte di Casa Artusi ospita il laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni ‘Le insolite presenze’ a cura di CavaRei. Le erbe aromatiche, coltivate a San Leonardo in Schiova nel terreno biologico della cooperativa, si trasformano in manufatti artigianali per profumare la casa di lavanda, rosmarino e timo. Alle 18 al Maf prende il via la visita guidata con aperitivo ‘Rinascimento di gusto’, a cura di ArkeoGustus. Una passeggiata sui camminamenti della rocca per scoprire la vocazione storica della città e assaggiare i deliziosi manicaretti ricreati a partire dalle ricette dei cuochi delle corti rinascimentali. è prevista la prenotazione e una quota di partecipazione di 15 euro. Info e prenotazioni: 337.1180314.

Alle 19 a Casa Artusi ci sarà la presentazione del libro ‘Sapori sostenibili, scienza, arte e ricette per il bene del pianeta’ di Elena Fabbri, del dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di Bologna, e Serena Righi, sempre dell’Alma Mater. Alle 19,30 si esibiranno i Boomers nell’arena di piazza Fratti. Alle 20, in piazza Pompilio, show cooking di Andrea Giacchini chef del ristorante Essentia di Castrocaro. Il fossato della rocca alle 20 si trasforma nel palco dei ragazzi per ‘Katastrofa show’: uno spettacolo comico a ritmo di rock and roll dove, attraverso la clowneria, la magia e le bolle di sapone giganti, il pubblico diventa parte integrante dello show. Alle 21,45, sempre nel fossato della rocca, continuano i live con Cristiana ‘a mare’. Per tutta la serata le vie della città saranno animate dagli artisti di strada: La Valigia di Cartone con ‘Cantastorie in bicicletta’ e Piero Ricciardi con ‘Why not?’.

Matteo Bondi