’Le ciliegie sono mature’ nel Giorno della Memoria

Galeata celebra sabato alle 20,45, al Teatro comunale ‘Zampighi’ il Giorno della Memoria con la proiezione speciale del film ‘Le ciliege sono mature’ del regista fiorentino Fabio Del Bravo.

"Si tratta di un’opera unica che celebra la memoria e la storia della nostra comunità bidentina e non solo – precisano gli organizzatori del comitato di gestione del teatro aderenti all’associazione Teodorico –. Un film speciale, realizzato con la partecipazione di attori e interpreti galeatesi e santasofiesi, girato tra le suggestive colline del nostro territorio. Oggi in gran parte protetto dal Parco nazionale. Un’occasione per riflettere, ricordare e valorizzare le nostre radici attraverso un’opera che parla di Resistenza, memoria e identità".

Il film fu realizzato per volere dell’Anpi di Forlì-Cesena e della Cooperativa Reduci combattenti e partigiani di Santa Sofia, finanziato in gran parte dalla Regione in occasione delle celebrazioni del 40° anniversario della Liberazione nel 1985. L’opera, girata a Forlì, in Val Bidente e nei luoghi della Resistenza con attori locali, tramanda la storia di queste montagne attraversate dalla Linea gotica nelle settimane precedenti la Liberazione, alternando scene di combattimento a scene di vita quotidiana.

"Si tratta di un lungometraggio di finzione realizzato dall’Anpi – commenta Gianfranco Miro Gori critico cinematografico e presidente dell’Anpi provinciale –. Si apre con una didascalia: ‘Il film è dedicato a tutte le donne che collaborarono e furono protagoniste della Resistenza e della rinascita democratica’. Parole inequivocabili che rivelano le scelte almeno tematiche che guidano la narrazione. Infatti la cinepresa segue una staffetta, Silvia, nelle varie missioni partigiane a bordo dell’immancabile bicicletta. Il fatto che la protagonista sia una donna, che lotta e ama; il fatto che accanto a lei altre donne combattano e si sacrifichino per i partigiani e per la libertà dal nazifascismo, confermano senza ombra di dubbio la dedica. Notevole è anche il ruolo dei civili come eroici sacerdoti – conclude Gori – la cui presenza nella Resistenza è attestata nel cinema sin da Roma città aperta. La popolazione e i partigiani, dunque, lottano uniti contro un nemico, i tedeschi, che, il più delle volte, anche se non sempre, vengono mostrati in lontananza come una terribile minaccia".

"E’ stata una esperienza bellissima la partecipazione a questo film – commentano alcuni dei protagonisti –. Ci siamo impegnati e divertiti in un clima di grande amicizia tra vecchi partigiani e giovani, uomini e donne. Un film di comunità girato in ambienti naturali bellissimi che tutti ricordiamo sempre con piacere". Ingresso unico 2 euro.