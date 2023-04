Le città future di Ravaioli esposte al San Sebastiano

All’Oratorio di San Sebastiano di Forlì è allestita da oggi al 4 maggio una mostra originale e di notevole spessore espressivo dell’artista ravennate Carlo Ravaioli, assai noto anche a Forlì per le numerose esposizioni dei suoi dipinti. Le sue opere hanno riscontrato sempre una grande attenzione da parte del pubblico sempre coinvolto dal loro ineguagliabile stile narrativo. Il tema della personale è ‘SmART Cities - prefigurazioni di città future’ in cui la forte carica immaginativa del pittore spazia fra mondi surreali e città del futuro in cui i vari simboli pongono l’accento su come potrebbe diventare una città del futuro, spaziando fra tante possibili forme di città, come la Città dei Filosofi, la Città Infinita, la Città Medusa, le Città Vulcano, le Città Arca o le Isole d’acqua dolce. Il percorso della mostra si allarga verso molteplici forme e direzioni fra metafore filosofiche, sociali e antropologiche.

L’indagine di questa mostra è rivolta all’evoluzione della città sia dal punto di vista strutturale sia da quello formale. "L’approfondimento del tema della città – spiega Ravaioli – inizia nel 2012 quando l’università Bicocca di Milano mi ha chiesto di poter utilizzare alcune foto dei miei quadri per un seminario sulle ‘Smart Cities’ a Tokyo. Successivamente, nel 2017, la Sapienza di Roma mi ha chiesto di tenere una lezione di urbanistica da cui ricavare una dispensa. Usando il linguaggio figurativo, il mio intento è quello di visualizzare e prefigurare l’aspetto delle città modificate dalla rivoluzione fluida delle nuove tecnologie che stanno sconvolgendo la modernità. Città che potrebbero essere davvero intelligenti, ma che spesso non lo sono". Orari di visita: da lunedì a venerdì ore 16-19,30. Sabato e domenica ore 10-12,30 e 16-19,30.

Rosanna Ricci