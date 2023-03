’Le cose per cui vivere’: Filippo Nigro al Piccolo

Per la rassegna ‘Teatri d’Inverno’, promossa da Accademia PerdutaRomagna Teatri, al teatro Il Piccolo di Forlì, domani alle 21, verrà presentato lo spettacolo ‘Every brilliant thing. Le cose per cui vale la pena vivere’ interpretato da Filippo Nigro, che ha collaborato anche alla regia con Fabrizio Arcuri.

Il testo, scritto da Duncan Macmillan con Johnny Donahoe e tradotto da Michele Panella, ha registrato un grande successo in un tour internazionale e ha vinto il Premio nazionale Franco Enriquez 2022. ’Every Brilliant Thing’ è un raccontoconfessione umano e informale in cui vengono presentati incontri, emozioni, momenti indimenticabili come il primo amore, il rapporto col padre, il fallimento del matrimonio e la ricerca di aiuto nei momenti difficili.

Filippo Nigro, attore dal grande impegno interpretativo, noto anche per i suoi molti ruoli televisivi e cinematografici, evidenzia una lista di cose per cui vale la pena vivere dall’infanzia all’età matura. l’elenco comprende tantissime valide ragioni comprese quelle personalissime e sempre coinvolgenti riferite ad aneddoti tratti dalla vita di tutti i giorni. Lo spettacolo sarà divertente ma anche profondo e si avvale della complicità degli spettatori che daranno un loro piccolo contributo per toccare un tema complesso e delicato come la depressione. La partecipazione e le reazioni del pubblico creano, ogni sera, uno spettacolo sempre diverso Biglietti: 10 euro (intero); ridotto 5 euro (under 29). Prevendite: dal martedì al sabato presso la biglietteria del teatro Diego Fabbri (corso Diaz 381) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 . Biglietti online: Vivaticket. Info e prenotazioni telefoniche: 0543 26355, 0543 64300 – www.accademiaperduta.it.

