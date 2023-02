Le critiche: "Così ha scontentato tutti"

La pattuglia di Fratelli d’Italia in seno al consiglio provinciale ha rimarcato come la presenza del direttore Carradori nell’assise sia dovuta al loro ordine del giorno, nel quale si chiede che la Provincia si faccia portavoce presso l’Ausl per il ripristino della Mike 42 di Meldola. "Una scelta che noi riteniamo sbagliata", ha spiegato il consigliere Lucio Moretti rivolgendosi al direttore Carradori.

"Da lei, direttore, ci si aspettano delle soluzioni. Lei dice che non ci sono medici, io sinceramente io non capisco come non possano esserci più medici per l’automedica se c’erano fino al 31 dicembre. Una cosa è chiara, la sua scelta ha scontentato tutti, partendo dai sindacati ai partiti, oltre ai 15 sindaci del forlivese, che rappresentano ogni schieramento politico, quindi ha scontentato il 100% dei cittadini del territorio".

In aula erano presenti anche gli onorevoli Rosaria Tassinari di Forza Italia e Jacopo Morrone della Lega, oltre al consigliere regionale del carroccio, Massimiliano Pompignoli. A loro non è stata data la parola per il regolamento del consiglio provinciale. Sono intervenuti poi fuori dal palazzo. "Con Tiziano Carradori non si dialoga – hanno detto i due esponenti della Lega –, le sue certezze sono granitiche anche di fronte a palesi errori di programmazione sanitaria. Una chiusura totale che presuppone grandi difficoltà nel sistema sanitario romagnolo, di cui i vertici regionali si dovranno assumere la responsabilità. Ma noi non ci arrendiamo: prima vengono le persone, poi le statistiche e le performance".

Gli esponenti del centrodestra aggiungono: " Siamo rimasti allibiti di fronte ai toni supponenti di Carradori, che non recede di un passo rispetto alla decisione di eliminare l’automedica di stanza a Meldola, nonostante le proteste e le richieste bipartisan di rivedere la riorganizzazione del sistema di soccorso. Una chiusura che non depone a favore delle capacità manageriali del direttore generale dell’Ausl romagnola che, a questo punto, sarebbe opportuno facesse un passo indietro".

Per quanto riguarda il dibattito che si è svolto in consiglio provinciale, dopo oltre due ore di interventi, non si è trovata la quadra e l’unanimità rispetto a nessuno degli ordini del giorno che i due gruppi avevano presentato. Si è quindi proceduto con il voto, non prima che il presidente Enzo Lattuca, presentasse un terzo ordine del giorno che riportava la conferma della convinta adesione della Provincia di Forlì-Cesena all’Ausl Romagna.

Il primo ordine, quello di centrodestra, è così stato votato solo dalla minoranza nonostante riportasse in tutto e per tutto le richieste dei 15 sindaci. Il secondo, di centrosinistra, è stato votato solo dalla maggioranza e così è stato anche per quello portato in extremis dal presidente della Provincia.

