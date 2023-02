’Le cronache’ di Soldati e un buon sangiovese

Nuovo appuntamento con la rassegna eno-letteraria ‘Una storia da tre calici’ domani alle 18.30 all’azienda agricola Fiorentini Vini di Castrocaro Terme (via Sadurano 6). Protagonista lo scrittore Pierangelo Soldati che presenterà il suo ultimo libro ‘Le cronache di Ac’hshta. A. D. 2021’, edito da Onirica: un fantasy dalle radici storiche calato in atmosfere dark e condito da una buona dose di umorismo. Al termine della presentazione è in programma una degustazione di sangiovese offerta dall’azienda agricola Fiorentini. La prenotazione non è obbligatoria ma consigliata per essere sicuri di trovare posto (tel. 334.156 6848, anche via whatsapp). La rassegna itinerante nasce dalla collaborazione tra la biblioteca comunale Plebino Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole e i produttori di sangiovese della sottozona di Castrocaro in seno al Patto della lettura. L’occasione per affiancare l’eccellente cultura vitivinicola locale alla presentazione di novità editoriali, nella suggestione delle cantine, nell’intento di una reciproca valorizzazione. L’ultimo appuntamento con ‘Una storia da tre calici’, alla prima edizione, è previsto per venerdì 3 febbraio, sempre alle ore 18.30, alla Tenuta Pennita di Terra del Sole, quando i riflettori si accenderanno su ‘Moda: il meraviglioso viaggio tra simbolo e desiderio’ di Gabriella Maldini.