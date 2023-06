Le direttive da sapere sulla manifestazione dedicata a Pellegrino

Sono diversi i regolamenti e le ordinanze che governano la Festa Artusiana. Intanto gli orari: la festa ogni giorno apre alle 19 e chiude a mezzanotte, a parte il sabato sera quando si può andare fino all’una. Nell’area della festa è vietato somministrare prodotti alimentari contenenti uova crude, fatto salvo l’utilizzo di ovoprodotti ottenuti con trattamenti tecnici tali da garantire l’assenza di salmonelle negli esercizi pubblici. Il divieto in questo caso interessa non soltanto il periodo della Festa Artusiana, ma si protrae per tutta l’estate fino al 30 agosto.

E’ vietata durante la Festa Artusiana la vendita di bevande alcoliche e analcoliche in recipienti di vetro o lattine. In data 9 giugno è stata pubblicata un’Ordinanza con la quale si vieta agli esercizi commerciali di vicinato, alimentari e misti, nonché a coloro che gestiscono distributori automatici all’interno del perimetro del centro storico, l’attività di vendita di bevande alcoliche dalle ore 21 fino alle 7, per un periodo di 60 giorni.

Infine, ci sono norme di sicurezza per l’uso di gas Gpl nell’evento: è vietato l’uso di bombole Gpl in piazza Trieste e via del Castello, in quanto qui è stato predisposto dal Comune regolare impianto di gas metano per chi gestisce gli stand.